'Rik De Mil heeft het gehad en gooit sterkhouder uit basiselftal'

Club Brugge begon met twee nederlagen aan de play-offs. Er resten Rik De Mil nog vier wedstrijden waarin er niks meer op het spel staat.

Club Brugge is gedegradeerd tot figurantenrol in de titelstrijd van de Jupiler Pro League. Zoals het er nu naar uitziet zal het ook in de vier resterende matchen geen scherprechter kunnen spelen.

Volgens Het Laatste Nieuws zal de trainer van Club Brugge in de overgebleven wedstrijden volop de kaart van de jeugd trekken. Tegen Union SG gaf hij al een voorsmaakje met Sandra aan de aftrap, maar ook bij de invallers zaten heel wat jongeren.

“Schrik niet wanneer Jutglà vroeg of laat plots moet wijken voor Vermant, of wanneer Nusa of Talbi volgende week op Antwerp op rechts in de basis staat”, schrijft Het Laatste Nieuws.

Rik De Mil twijfelt er niet aan om de jeugd alle kansen te geven, zeker als zijn basiselftal het zoals zaterdag tegen Union SG compleet laat afweten. Het verhaal van het hele seizoen eigenlijk in het Jan Breydelstadion.