Wie stopt Antwerp? Vier man van Great Old in Team van de Week, ook twee Buffalo's én deze spelers zijn erbij

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we Anthony Moris op speeldag 2 van de play-offs. Hij deed een paar nuttige reddingen, die mee voor de overwinning zorgden van de hoop voor de titel voor de Brusselaars.

Verdediging

Achterin kiezen we voor drie sterke spelers. Marcelin scoorde voor Cercle Brugge, Avila hield Paintsil in bedwang en Toby Alderweireld speelde zoals wel vaker de laatste maanden weergaloos.

Middenveld

Op het middenveld kiezen we voor drie spelers. Keita was andermaal briljant voor Antwerp en dirigeerde zijn team op weg naar een knappe zege tegen Genk. Da Silva Lopez scoorde een heerlijk pegeltje voor Cercle en Lazare was andermaal de metronoom bij Union SG.

Aanval

In de aanval kiezen we voor mannen die voor statistieken zorgden. Nene Dorgeles scoorde er drie, Balikwisha was van belang voor Antwerp en dan was er nog het gouden duo van Gent: Cuypers-Orban, beiden opnieuw aan het kanon.

Dat levert dan onderstaand elftal op: