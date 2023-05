Doorbraak in transferdossier? 'Entourage van Lukebakio in contact met topclub'

Hertha Berlin won afgelopen weekend met 2-1 van Stuttgart. Dodi Lukebakio deelde zijn derde assist van het seizoen uit.

11 doelpunten en 3 assists. De teller van Dodi Lukebakio in de Bundesliga ging afgelopen weekend weer wat omhoog. Prachtige cijfers voor onze landgenoot, alleen is het jammer dat zijn ploeg hekkensluiter is in de Duitse competitie.

Het lijkt dan ook duidelijk dat de Rode Duivel voor volgend seizoen op zoek mag naar een andere club. Volgens de RTBF is de entourage van Lukebakio in contact met Freiburg, de nummer vijf uit de Bundesliga voor een transfer richting volgend seizoen.

Na Düsseldorf, Wolfsburg en Hertha Berlin zou dat al de vierde Duitse club zijn waarvoor Lukebakio speelt. De marktwaarde van de Rode Duivel steeg onlangs nog naar 15 miljoen euro, iets dat ongetwijfeld ook kwam door zijn interessante passage bij de Rode Duivels.