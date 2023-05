'Cercle Brugge gaat strijd aan met John van den Brom en Italiaanse clubs voor doelman'

Een paar jaar geleden kwam hij nog in het nieuws met twee foutief gestopte strafschoppen in vijf minuten. Nu is hij mogelijk op weg naar België.

Doelman Mihai Popa staat in de belangstelling van Cercle Brugge. Dat weet Het Laatste Nieuws te melden. De 22-jarige goalie mag wel op interesse rekenen van nog veel meer teams, want ook Torino, Palermo en Lech Poznan willen hem. Miljoen euro Mihai Popa is sinds 2021 doelman van Voluntari en heeft een marktwaarde volgens Transfermarkt van 1 miljoen euro. Het zou dus wel eens een pittige strijd kunnen worden, temeer hij deze zomer einde contract is en er dus vrij geboden kan worden op de speler. Drie jaar geleden stopte hij eens twee strafschoppen op vijf minuten voor Rapid Boekarest tegen Petrolul. Al kwam hij toen ook twee keer te vroeg van zijn lijn, wat hem ook op twee gele kaarten kwam te staan en dus moest de invallersdoelman inspringen.