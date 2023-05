Ex-Club Brugge-medewerker wordt bestuurder in Italië

Roel Vaeyens heeft een nieuwe uitdaging beet. Hij wordt Managing Director Sport bij Parma.

Bij Parma heeft de Amerikaanse eigenaar Kyle J. Krause grootse plannen. Hij wil er een nieuw trainingscenter neerzetten. Daarvoor gingen ze onder meer bij Club Brugge langs om inspiratie op te doen.

Zo kwam het in contact met Roel Vaeyens die vorige zomer na 10 jaar bij Club Brugge vertrok. Hij was er achtereenvolgens coördinator scouting, coördinator sport en Chief Sports Officer. Ondertussen heeft Vaeyens een nieuwe uitdaging, want hij is bij Parma de nieuwe Managing Director Sport.

Parma Calcio is delighted to announce the appointment of Roel Vaeyens as Managing Director Sport 🟡🔵 — Parma Calcio 1913 (@ParmaCalcio_en) May 10, 2023

Er is nog een Belgische link met Parma, want Elias Cobbaut speelt er. De club zit momenteel in de Serie B en staat met nog 2 speeldagen te gaan, op een 6e plaats. Dat geeft recht op de promotie-play-offs.