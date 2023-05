Genk ziet enorm beslissende speler zo goed als zeker deze zomer vertrekken: dit is zijn droombestemming

Bij KRC Genk kan je dit seizoen natuurlijk verschillende uitblinkers opnoemen. En dan denk je vooral aan de aanvallers omdat zij de beste statistieken kunnen voorleggen. Maar er zit ook een buitenbeentje bij de Limburgers.

Want welke rechtsback heeft nog 8 goals en 5 assists in de JPL? Niemand! Daniel Munoz is een topper op zijn positie en de kans is groot dat hij zijn topseizoen zal verzilveren met een transfer. Hij staat nu al op het lijstje van heel wat buitenlandse clubs.

En hij heeft nog maar één jaar contract in Genk, dat hem dus deze zomer ofwel ten gelde moet maken ofwel moet overtuigen om een contractverlenging te tekenen. Maar de 26-jarige Colombiaan weet ook wel dat het tijd is voor een stap hogerop.

Hijzelf droomt van de Premier League, weet Het Nieuwsblad. En daar heeft hij het profiel voor: fysiek sterk, technisch onderlegd en ook nog eens beslissend in de aanval.