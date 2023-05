Voorproefje op ontknoping in titelstrijd Challenger Pro League: jonkies van Genk en Standard krijgen nog een ferme tik

De ontknoping van de titelstrijd in de Challenger Pro League staat zaterdag op het menu. RWDM en Beveren zijn dan aan zet. Een voorproefje waren nog drie andere matchen die zaterdagavond afgewerkt werden.

Excelsior Virton - Jong Genk 3-1

Een verplaatsing naar het al gedegradeerde Virton kreeg Jong Genk voor de voeten. Ondanks het sportieve verloop dit seizoen heeft de thuisploeg wel nog wat ervaring en dat demonstreerden Aguemon en Dudouit (2x) met hun doelpunten. Bastien Toma redde de Genkse eer. De bezoekers eindigden met tien door het rood voor Kouassi.

Lommel - SL 16 6-1

De youngsters van Standard werden nog met een veel zwaardere kater opgezadeld. Nochtans begon het nog goed voor SL 16 met de 0-1 van Calut, maar Santos scoorde onmiddellijk tegen. Vervolgens was het hek van de Lommelse dam. Metinho, Talvitie, Ahmed (2x) en nog eens Santos maakten er een echte afstraffing van.

Deinze - Dender 3-2

Deinze eindigde het seizoen dan weer met een overwinning thuis tegen Dender. Mertens en Van Landschoot gaven de aanzet. De 3-0 van Staelens leek voor een comfortabele slotfase te zorgen. Niets was minder waar, want bezoekers Cools en Lallemand scoorden nog in de laatste vijf minuten. Het helemaal weggeven deed Deinze niet.