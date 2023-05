De Schryver is doorn in het oog van Beerschot op slotspeeldag: nog erg verrassende wending in streekderby

Op de slotspeeldag in de Challenger Pro League stond nog een aantrekkelijke streekderby op het programma: Beerschot-Lierse Kempenzonen. De bezoekers haalden hun slag thuis op Het Kiel dankzij Guillaume De Schryver.

Beerschot begon eraan met zes punten meer dan zijn tegenstander, maar zag hoe Lierse de eerste kansen kreeg via Tarfi en De Schryver. Even voorbij het halfuur was het toch Beerschot dat als eerste de netten deed trillen via een heerlijke krul van Thorisson.

Matijas blundert

Lierse zette echter onmiddellijk orde op zaken, met ook een dosis hulp van Beerschot-doelman Matijas. Die liet een teruggekopte bal van Frans uit zijn handen glippen en De Schryver profiteerde. Een paar minuten later stevende diezelfde De Schryver alleen af op Matijas en was de situatie reeds helemaal omgekeerd.

Zelfs de 1-3 hing in de tweede helft in de lucht, maar Matijas was wél bij de les bij kansen voor Naessens en Sampers. Het werd hierna wel nog spannend, want de pas ingevallen Gillekens verkocht Baeten een tik in het gezicht: rood was het verdict. Lierse Kempenzonen sleepte met tien man de overwinning over de streep.