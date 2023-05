Franky Van Der Elst maakt al stevige bedenking bij het Club Brugge van volgend seizoen

Club Brugge heeft een snertseizoen achter de rug. Volgend seizoen wil het weer meespelen voor de landstitel, maar zal dat zomaar lukken?

Met drie trainers in één seizoen werd het niet bepaald hetgeen men er in het Jan Breydelstadion van verwacht had. Met een gelukje haalde men op de valreep nog play-off 1, maar daarin verloor Club Brugge zijn eerste twee matchen.

Rik De Mil gaf de voorbije weken de youngsters bij Club Brugge de nodige speelkansen. Zo werd Jorne Spileers een ontdekking, al ging hij tegen Genk en Union SG wel telkens in de fout. Leermomenten noemt Franky Van Der Elst het.

Toch stelt de ex-speler van blauwzwart zich de nodige vragen bij wat Club Brugge richting volgend seizoen heeft in de defensie. Spileers kan de volgende vier matchen nog heel veel ervaring opdoen richting volgend seizoen, maar wat met de rest?

“Alleen vraag ik me af of ze met Hendry, Mechele, Spileers en Sylla - Boyata tel ik al niet meer mee - centraal achterin genoeg hebben om dan wel kampioen te spelen”, zegt Van Der Elst in Het Nieuwsblad.