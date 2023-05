📷 "Gekleed voor hun begrafenis": Twitter lacht met een aanwezige Vincent Kompany in Arsenal

Arsenal heeft tegen Brighton mogelijk zijn titelkansen uiteen zien spatten. Een opvallende aanwezige in het stadion was Vincent Kompany en ook zijn kleding was opvallend.

Met 0-3 verloor Arsenal van Brighton. Zo staat Arsenal, met nog 2 wedstrijden te gaan, op 4 punten van Manchester City die zelf nog 3 wedstrijden moeten spelen. De titeldroom lijkt zo weg te zijn.

In de tribunes was Vincent Kompany een opvallende aanwezige. Hij zat er strak in het pak en op Twitter werd hij een mikpunt van spot.

Kompany had immers een zwarte vest met een zwarte das aan. Op Twitter reageerden al snel enkelen met: "Kompany was gekleed voor Arsenals begrafenis." Of Kompany jinxte de nederlaag.