Gewezen talent Club Brugge wil knallen bij Standard: "Beste supporters van het land"

Standard - Westerlo leverde een basisdebuut op voor Ibe Hautekiet, die afgelopen winter overkwam van Club NXT. En hij was tevreden achteraf.

Ibe Hautekiet staat te boek als een toptalent en mocht nu dus ook zijn basisdebuut maken op het hoogste niveau.

"Het is bizar dat we nog twee punten laten liggen in het slot van de wedstrijd. Er heerst veel ontgoocheling binnen de groep, dit doet pijn."

© photonews

"De kleedkamer was stil. We lieten te veel ruimte en het werd meer een tafeltennismatch dan wat anders. We willen dat Europees ticket en de vijfde plaats, dus dit is een ontgoocheling."

Over zijn eigen toekomst is hij dan weer duidelijker: "Ik wil zoveel mogelijk kunnen spelen bij Standard, dat ik mocht starten heeft me deugd gedaan;"

Doorbreken

"Standard heeft de beste supporters van België en dat doet heel veel deugd. Mijn eerste helft was goed, in de tweede was het voor mij ook lastiger zoals voor de hele ploeg."

Hautekiet is klaar om ook de komende weken nog speelminuten te maken en dan tegen volgend seizoen definitief door te breken.