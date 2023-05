Einde van een tijdperk bij Club Brugge? Deze kern heeft andere, nieuwe impulsen nodig dan de spelers die er al jaren rondlopen

De successen in de Champions League zijn al lang naar de achtergrond geduwd. Club Brugge beleeft één van zijn slechtste seizoenen in vele jaren. Een 0-2 uit handen geven, dat zouden de kampioenenploegen nooit gedaan hebben. Nochtans lopen er nog veel dezelfde spelers rond.

En waarschijnlijk is dat één van de grote problemen geweest dit seizoen. Er zijn te weinig nieuwe impulsen gekomen. Het was vorig seizoen al te zien toen ze Union moesten laten voorgaan in de reguliere competitie. Met Ruud Vormer verdween er daarna een man uit de kleedkamer die er het vuur kon inhouden.

Zelfde basis

Maar die werd niet vervangen door andere leiders. Dedryck Boyata, Roman Yaremchuk, Bjorn Meijer, Raphael Onyedika... Dat zijn geen jongens die eens op tafel gaan kloppen. Casper Nielsen ja, maar hij kon het ook niet alleen. Vanaken en Mignolet zijn niet die mondige patrons.

Club bouwt al jaren op dezelfde funderingen: Mignolet, Mechele, Vanaken, Mata, Rits en Lang. Meestal evolueert een Belgische voetbalploeg sneller naar een heel andere bezetting, maar Club wou behouden wat goed was. Ergens is er ook een gevoel van "alles gezien, alles gedaan" in de club geslopen.

Was het vorige zomer niet het juiste moment voor zowel Vanaken als Club om afscheid van elkaar te nemen? Nieuwe uitdagingen voor de tweevoudige Gouden Schoen, nieuwe cyclus voor blauw-zwart. Ooit - waarschijnlijk vroeger dan later - gaat er opnieuw gebouwd moeten worden.

Nieuwe coach, nieuwe eisen

Maar nu zou het wel eens kunnen dat alles ineens vernieuwd moet worden in plaats van dat stelselmatig te doen. In ieder geval zal de kern opgefrist worden. De jonge gasten moeten weer voelen dat ze omringd worden door gretige anciens.

De transferzomer van Vincent Mannaert wordt er alvast één waarbij hij niet zoals vorige zomer met geld zal kunnen smijten. Het budget wordt gehalveerd. Daarnaast moet er nog overlegd worden met de nieuwe coach over wat hij nodig heeft om opnieuw successen te boeken.

Zal dat met dezelfde spelers ruggegraat gebeuren? Leren uit de fouten, qua coach, maar ook qua ingesteldheid van de kern, moet hoog op de agenda staan in de bestuurskamer.