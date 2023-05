Standard moet een zware dreun verwerken: "Er is veel teleurstelling, we zijn in shock"

Zaterdagavond moest Standard Luik de buit tegen Westerlo (2-2) delen op de 3e speeldag van de play-off 2.

Terwijl Standard de wedstrijd controleerde en dankzij doelpunten van Zinckernagel en Emond leek te winnen, pakte Westerlo in de blessuretijd via Jordanov en Van Den Keybus een deel van de buit.

Standard kraakte in het slot van de wedstrijd en verspeelde in de laatste 5 minuten van de wedstrijd nog punten. "Alles ging heel snel, ik denk dat we onszelf een beetje in de steek hebben gelaten en dat heeft zich gewroken. Er was dan ook veel teleurstelling in de kleedkamer. We zijn in shock", zei William Balikwisha na de wedstrijd.

"Het is meer een gebrek aan concentratie dan fysieke of mentale vermoeidheid, want er waren verschillende wijzigingen met verschillende verse spelers op het veld. Of Westerlo het aandeel verdient gezien hun kansen? Ze hadden ook een beetje geluk, zoals het 2e doelpunt. We moeten leren van dit gelijkspel. We kregen een ferme dreun, maar we zijn professionals en draaien de knop snel om", legde de aanvallende middenvelder uit.