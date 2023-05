Volgend seizoen weer een Hazard in eerste klasse? Hijzelf heeft er alvast iets over te zeggen

Er speelt volgend seizoen weer een Hazard in de Belgische hoogste klasse. Kylian Hazard had een wel heel grote voet in de titel van RWDM. Zes goals en zeven assists in de play-offs alleen.

Hij had het aantal weken geleden al beloofd: "Ik ga ontploffen", zei de aanvallende middenvelder. En hij hield dus woord. Maar wat naar volgend seizoen toe? Hazard heeft eerder al bij Cercle gezeten, maar dat verhaal liep niet al te best af.

Ook bij RWDM schipperde hij tussen veld en bank, maar in de play-offs viel alles in zijn plooi. Hij heeft nog maar een contract voor één seizoen, maar RWDM wil met hem door. En hijzelf? Ook, zo blijkt. "We zijn in eerste geraakt en daar willen we ook blijven", zei hij ons gisteren.

"We willen ons bewijzen. Dat ik ineens heel beslissend was? Ik heb altijd geloofd in mijn kwaliteiten. Het was wachten tot alles in de plooi viel. Ik ben blij dat ik het team kon helpen en ik hoop op datzelfde elan volgend seizoen voort te gaan. Ik kan mijn eersteklasse-ervaring wel overbrengen."

Broers Thorgan en Ethan zaten in de tribune, samen met zijn ouders. Intussen stond Eden op het veld tegen Getafe. “We wonnen nu alledrie een trofee dit seizoen. Thorgan de beker in Nederland met PSV, Eden de Spaanse beker, en ik de titel met RWDM. De familie probeert er nog meer te winnen."