De toekomst van Vanaken is héél duidelijk: dit is het plan van Club Brugge met de aanvoerder

Vincent Mannaert moet dit seizoen op zoek naar een vervanger voor Hans Vanaken. De prestaties van de aanvoerder van blauw-zwart waren dit seizoen ondermaats. Al wil dat niet zeggen dat hij richting uitgang zal worden geduwd.

Club Brugge wil zichzelf volgend seizoen heruitvinden. Met andere woorden: enkele spelers worden vriendelijk verzocht een andere club te zoeken, terwijl Vincent Mannaert voor een frisse wind moet zorgen. Héél belangrijk op de verlanglijst: een nieuwe nummer tien. Al wil dat niet zeggen dat Hans Vanaken plots wel zal vertrekken.

De Belgische landskampioen - dat is blauw-zwart nog voor tweetal weken - wil een nieuwe nummer tien aantrekken, maar de speler in kwestie niet meteen verbranden. Naar de filosofie van Club Brugge wordt een speler gezocht die later met een meerwaarde kan worden doorverkocht. En dus moet zo'n speler tijd krijgen om zich aan te passen.

Een rijtje lager?

Vanaken zal ook volgend seizoen de last van het elftal op de schouders dragen. Maar ook de speler moet zichzelf uitvinden. Misschien kan zijn positie soelaas brengen? Hem een rijtje lager het spel laten maken kan voor nieuwe impulsen zorgen. En op die manier krijgt een nieuwe kracht meteen de opportuniteit om te leren.