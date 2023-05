OFFICIEEL: Belgische eersteklasser is ambitieus en haalt met Australisch international een héél groot talent binnen

KVC Westerlo heeft de komst van Jordan Bos officieel gemaakt. 20-jarige flankverdediger maakt de overstap van Melbourne City. Hij wordt beschouwd als één van de grootste talenten van Australië.

Bos tekende een contract voor vier seizoenen in het Kuipje. Sinds afgelopen maart mag hij zich ook meteen Australisch international noemen.

➡️ Incoming player all the way from Down Under 🇦🇺

Welcome to KVC Westerlo Jordan Bos! ✍️



👉 https://t.co/Ig4hWNpHZG#enallemaalsamen #jupilerproleague #transfer pic.twitter.com/t9nmlbxnZ2