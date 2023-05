Real Madrid wilt fors uithalen deze zomer: drie toppers bovenaan verlanglijst

De titel moest Real dit seizoen laten aan eeuwige rivaal Barcelona. De Koninklijke wil dan ook fors uithalen op de transfermarkt deze zomer.

Zo zouden de withemden zowel Kylian Mbappé, Jude Bellingham, als Alphonso Davies naar de Spaanse hoofdstad willen halen. Met Bellingham bereikte de club onlangs nog een principeakkoord.

Mbappé stond vorige zomer al dicht bij Real Madrid, maar besloot uiteindelijk om tot 2025 bij te tekenen in Parijs. The Telegraph weet echter dat de Spaanse club een nieuwe poging zal ondernemen om de Fransman weg te kapen bij PSG. Door de affaire rond Messi en de ontevreden fans heerst er veel onrust in Parijs. Van die ongerustheid wil Real nu profiteren.

Tot slot ziet Real Madrid in Alphonso Davies de ideale versterking op de linkerflank. De Spaanse topclub liet dit seizoen Camavinga, een verdedigende middenvelder, vaak noodgedwongen opdraven op de linksachter.