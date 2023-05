Speler verrast met basisplaats na drie maanden blessure, Vanhaezebrouck schuwt lof allerminst: "Impressionant"

Begin dit seizoen was hij van het nodige belang voor KAA Gent, inclusief vier goals en drie assists. Daarna gooiden allerhande blessures roet in het eten, maar nu is hij terug.

Het zat Andrew Hjulsager dit seizoen nog niet mee. In september miste hij een paar wedstrijden met een spierblessure, in januari speelden de hamstrings op.

Vanaf half februari had hij dan weer last van de achillespees. Afgelopen weekend zat hij voor het eerst in drie maanden opnieuw in de selectie.

En Hein Vanhaezebrouck zette hem door een resem andere afwezigen ook meteen in de basis. "We moesten hem zetten en hadden weinig andere keuzes, nadat ook Okumu uitviel."

Toch was de oefenmeester blij met de wedstrijd van zijn polyvalente middenvelder: "Wat hij heeft laten zien in zijn eerste wedstrijd in maanden was impressionant."

Verrast

En Hjulsager zelf? "Ik was zelf ook verrast dat ik meteen in de basis mocht starten. Ik voelde me goed, maar na een uur had ik wel krampen."

Na een uur werd de Deen vervangen. "Ik hoop dat ik nu fit kan blijven en dat ik kan blijven spelen. We hebben een grote stap richting Europees ticket gezet."