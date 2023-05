Verrassende buitenlandse club aast nu ook op Karel Geraerts

Karel Geraerts zit in een luxepositie die nog niet veel coaches gehad hebben. Het succes dat hij met Union SG behaalde dit seizoen is ook de buitenlandse clubs niet ontsnapt. De toonaangevende sportkrant L'Equipe komt vandaag met verrassende interesse.

Geraerts staat immers ook bij OGC Nice op de shortlist om er trainer te worden. Daar zit trainer Didier Digard op de wip omwille van de resultaten na Nieuwjaar. De kans is heel groot dat hij bedankt wordt voor bewezen diensten.

Nice staat momenteel op een ontgoochelende tiende plaats en dat is niet naar de ambities van het bestuur. Geraerts is er in beeld om de club richting Europees voetbal te stuwen. Sowieso neemt Geraerts pas na het seizoen een beslissing over zijn toekomst.

Want ook Club Brugge is nog geïnteresseerd en Union wil hem uiteraard graag houden. Het probleem is dat de Brusselaars nooit zullen kunnen bieden wat een Belgische topclub of een buitenlandse ploeg uit een G5-competitie kan aanbieden.