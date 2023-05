Belgische coach haalt finale van Champions League... de Afrikaanse weliswaar

Hoe zou het nog zijn met... Sven Vandenbroeck? De voormalige assistent van Hugo Broos bij Kameroen, waarmee hij de Africa Cup won in 2017, staat voor nieuw Afrikaans succes...

Want de Vlaams-Brabantse coach plaatste zich met zijn Marrokaanse club Wydad Casablanca voor de finale van de Afrikanen Champions League. Net zoals vorig seizoen neemt Wydad het in de finale op tegen het Egyptische Al-Ahly. Toen wist de ploeg van Vandenbroeck met een 2-0-overwinning de beker binnen te halen.

De Belg kan met zijn ploeg dit jaar de 'treble' in de wacht slepen. In de competitie staat het op 1 punt van leider AS FAR en in de Marrokaanse beker speelt het de kwartfinale tegen El Jadida.

Belgian Pro License coach @VDB_Sven Vandenbroeck reaches the final of the Afrikanen Champions League. Congratulations. 👌 https://t.co/SnHKaA02Pb — BFCPro (@BFCprof) May 21, 2023

Vandenbroeck is niet aan zijn proefstuk toe in Marokko. In 2020 won hij De Beker van Marokko met FAR Rabat.