Manchester City zet de puntjes op de i van titel, Union SG stapje dichterbij Europees probleem?

In de Premier League was het alle hens aan dek op de voorlaatste speeldag. Manchester City was wel al kampioen, maar wilde ook op het veld een statement maken.

Door de nederlaag van Arsenal zaterdag was er voor Manchester City al een titelviering afgelopen nacht, zonder spelen.

Tegen Chelsea wilden ze wel graag nog even de puntjes op de i zetten. En dat zou ook gaan lukken, want er werd met 1-0 gewonnen van The Blues.

© photonews

Alvarez scoorde snel in de wedstrijd, supersterren Haaland en De Bruyne vielen pas een kwartier voor tijd in voor The Citizens.

Brighton & Hove Albion won met 3-1 van Southampton en lijkt zich zo te hebben verzekerd van minstens plek zes.

Europees voetbal?

Mogelijk wordt dat nog plek 5, want de kloof met Liverpool is vijf punten met een wedstrijd minder gespeeld voor de club.

Een en ander kan gevolgen hebben voor Union SG, want eigenaar Bloom is ook aandeelhouder bij de Brusselaars. Union zelf maakt zich geen zorgen, zoals we hier al wisten te melden. Toch blijft het afwachten wat de UEFA gaat beslissen.