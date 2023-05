UEFA onderzoekt: moet Union SG vrezen voor Europees voetbal? Brusselaars hebben er dit over te zeggen

Het gaat goed met Union SG. De titel is nog een mogelijkheid, de top-3 is alvast een zekerheid. Maar er is wel een mogelijk probleem.

Brighton & Hove Albion heeft nog vijf wedstrijden in de Premier League voor de boeg. Als ze winnen van Arsenal komen ze na dit weekend al op plek zes terecht. Pakken ze de komende weken nog genoeg punten, dan zullen ook The Seagulls in Europa mogen aantreden volgend seizoen. En Tony Bloom is eigenaar van Brighton & Hove Albion én meerderheidsaandeelhouder bij Union SG. Reden genoeg voor de UEFA om een onderzoek in te stellen. Bij de Brusselaars maken ze zich echter weinig zorgen. Red Bull Salzburg en RB Leipzig spelen ook allebei in Europa. Passieve investeerder "Tony Bloom is passieve investeerder bij de club", aldus Union tegen Het Nieuwsblad. De meerderheid van het beslissingsrecht ligt bij voorzitter Alex Muzio volgens de krant. "We maken ons hierover geen zorgen. We kunnen Brighton alleen maar veel succes wensen met hun strijd voor Europese kwalificatie."