Hein Vanhaezebrouck duidelijk na incidentje Lang: "Club Brugge heeft niets om trots op te zijn"

Hein Vanhaezebrouck was op bezoek in Extra Time. En dus was het een heel boeiende aflevering, hoe kan het ook anders.

Hein Vanhaezebrouck analyseert en fileert zoals er in België eigenlijk niet veel coaches of analisten kunnen en/of durven.

Ook over Noa Lang had de coach van KAA Gent wel wat te vertellen: "Ik heb het ooit gehad met Tissoudali, die ook eens op een bal ging staan", aldus Vanhaezebrouck in Extra Time.

© photonews

"Ik was daar niet happy over en heb hem toen gezegd dat zoiets niet nodig was. Alleen was het op dat moment 0-3 en waren we zeker van de finale."

"Op dit moment heeft Club Brugge echter niets om trots op te zijn", ziet de coach van Gent dat het helemaal niet de goede timing was van Lang.

Trots

"Ze hebben drie puntjes gepakt tegen Antwerp, maar bij de start van de play-offs wilden ze nog gaan voor de titel en wilden ze alles winnen."

"Dan hoef je dit nu niet te doen. Je moet niet trots zijn omdat je eens gewonnen hebt, het moment was volledig verkeerd gekozen. Maar daar is Lang niet mee bezig natuurlijk."