L'Equipe komt met héél straf nieuws naar buiten: 'Mbappé heeft géén contract tot 2025 bij PSG en... dreigt gratis te vertrekken'

Alle hens aan dek in Parijs. Kylian Mbappé weigert de optie in zijn contract te lichten. De Franse ster komt zo opnieuw in het vizier van geïnteresseerde clubs. Real Madrid ziet het allemaal héél graag gebeuren.

L'Equipe laat vandaag weten dat PSG met de handen in het haar zit. Een jaar geleden maakte Kylian Mbappé een einde aan een transfersoap door zijn contract in Parijs te verlengen. Maar... de Fransman tekende niet tot medio 2025 bij. Het huidige contract loopt na volgend seizoen af. Al is er wel een optie in de overeenkomst opgenomen dat ervoor zorgt dat er automatisch een seizoen wordt aan toegevoegd.

Enig probleem: daarvoor moeten beide partijen een akkoord vinden. PSG wil die optie héél graag lichten, maar Mbappé heeft er geen zin meer. Het is geen geheim dat de Fransman de voorbije maanden aan het twijfelen is geslagen over zijn toekomst in het Parc des Princes. Eén ding is zeker: Real Madrid ziet het graag gebeuren. PSG is immers verplicht om een verkoop deze zomer al te overwegen. In het andere geval kan Mbappé na volgend seizoen gratis naar buiten wandelen.