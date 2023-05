Club Brugge zet in op de jeugd: 19-jarige verdediger tekent nieuw contract

Bij Club Brugge wordt volgend seizoen een om naar uit te kijken. Er staan heel wat veranderingen op til bij blauw-zwart, dat volop de kaart van de jeugd lijkt te trekken.

Zo tekende de 19-jarige verdediger Jano Willems vandaag bij tot 2026. Dat is de tweede jonkie die op korte tijd bijtekent bij Club, want ook Romeo Vermant zette enkele dagen terug zijn kribbel onder een nieuw contract tot 2026. Daarnaast tekenden ook doelman Kiany Vroman, linksachter Joaquin Seys en rechtsachter Denzel De Roeve in de voorbije twee weken een nieuw contract.

Jano Willems nam dit seizoen de plaats over van Jorne Spileers bij Club NXT. Hij kwam uiteindelijk twaalf keer in actie in de Challenger Pro League, en mocht ook vier keer opdraven in de UEFA Youth League.

Club Brugge lijkt zo volop in te zetten op de jeugd. Dit seizoen zette Jorne Spileers (18) zijn eerste stappen bij de A-kern, en kwam hij in totaal aan 11 optredens in de Jupiler Pro League. Ook Romeo Vermant (19) mocht dit seizoen proeven van het hoogste niveau, en speelde onlangs nog een sterke wedstrijd tegen Antwerp (2-0). Daarin gaf hij een knappe assist aan Casper Nielsen.