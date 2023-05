Hommeles bij promovendus RWDM: Amerikaanse eigenaar boos op zijn voorzitter om bizarre reden

Als je twee sterke persoonlijkheden bij elkaar zet, kan het wel eens botsen. Dat was afgelopen seizoen al zo tussen eigenaar John Textor en voorzitter Thierry Dailly bij RWDM. Maar na de kampioenenviering zijn er nieuwe discussies ontstaan.

Textor liet zich meteen na het behalen van de titel verlokken om te zeggen dat "we nu achter Anderlecht aangaan". De Amerikaanse eigenaar is niet op zijn mond gevallen en meende ook wat hij zei. Hij heeft grote ambities. Of die nu realistisch zijn of niet, dat moet de toekomst uitwijzen.

Maar die uitspraak bracht heel wat op gang en de maandag erop zat Thierry Dailly in het RTBF-programma La Tribune. De voorzitter en sterke man van RWDM liet er optekenen dat hij zich excuseerde voor die uitspraken.

Dat werd echter niet geapprecieerd door Textor, die er een zaak van maakte binnen de club. Dailly werd hard aangepakt en er duiken intussen opnieuw geruchten op dat hij RWDM - de club van zijn hart - zou kunnen verlaten. Al werd dat direct na de kampioenschapsviering met klem ontkend.