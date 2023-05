Kent Timmy Simons club voor volgend seizoen? "Staat buiten kijf."

Timmy Simons kent een vrij succesvol begin van zijn trainerscarrière. Vorig seizoen hield hij Zulte Waregem in 1A, dit seizoen voorkwam hij de degradatie met FC Dender in 1B. Nieuw sportief directeur Julien Gorius komt met een duidelijk statement over de voormalig Rode Duivel.

"Timmy Simons speelde een belangrijke rol bij het afdwingen van het behoud. Voor mijn komst werd al uitvoerig met Simons gepraat en het staat buiten kijf dat we hem aan boord willen houden. Ik hoop dat we de onderhandelingen snel kunnen afronden", aldus de Fransman voor Het Nieuwsblad. De voormalig technisch directeur van RWDM wilt met Dender dan ook uitgroeien tot een stabiele profclub. "Daarbij denk ik niet alleen aan het klassement. Er zijn nog tal van andere facetten waarin de club moet groeien. Stap per stap groeien is de boodschap. Het behoud vormde een eerste stap, nog professioneler werken is de volgende stap, om vervolgens een strategie uit te bouwen op langere termijn. Het komt er nu op aan om de fundamenten te leggen om uit te groeien tot een stabiele profclub." Na het einde van de reguliere competitie nam Simons in februari over bij Dender. De Oost-Vlaamse club stond op dat moment pas tiende, op 5 punten van de laatste plaats. De gewezen Club-speler wist met zijn mannen 20 op 30 te pakken in de play-downs, en eindigde zo 14 punten boven rode lantaarn Virton.