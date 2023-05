🎥 Barcelona neemt in galawedstrijd emotioneel afscheid van 2 clubiconen

Barcelona heeft afscheid genomen van Sergio Busquets en Jordi Alba. De 2 clubiconen verlaten na dit seizoen de club.

Tegen Mallorca won Barcelona zijn laatste thuiswedstrijd van het seizoen. Het werd 3-0 en gaf zo zijn landstitel nog wat meer glans.

Naar de zege ging niet zo veel aandacht. Wel naar Sergio Busquets en Jordi Alba. De 2 clubiconen verlaten immers na dit seizoen Barcelona.

Op het einde van de wedstrijd werden ze allebei vervangen. Ze kregen een staande ovatie van heel Camp Nou. Vooral Alba kon zijn tranen moeilijk bedwingen.

👏 | Het Spotify Camp Nou neemt afscheid van twee clubiconen. 💙❤️ #BarçaMallorca pic.twitter.com/VSLfnCW3zc — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) May 28, 2023

Busquets zal wellicht volgend seizoen in Saudi-Arabië spelen, terwijl over de toekomst van Alba nog niet veel duidelijkheid is. Zijn contract werd enkele dagen geleden nog maar ontbonden.

Alba werd met Barcelona 6 keer landskampioen, won 5 keer de beker en won in 2015 de Champions League. Busquets werd 9 keer landskampioen, won 7 keer de beker en won in 2009, 2011 en 2015 de Champions League.