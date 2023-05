🎥 Leicester-Belgen kennen hun verdict in de Premier League, ook hoofdrol voor Leandro Trossard op de slotspeeldag

Wout Faes, Youri Tielemans, Timothy Castagne en Dennis Praet hebben zich op de slotspeeldag niet kunnen redden. Everton begin geen misstap en zo zakt Leicester uit de Premier League.

Leicester City wist wat het moest doen tegen West Ham: de volle buit pakken. Na een half uur gaf Harvey Barnes al het goede voorbeeld. Na de rust zorgden de Belgen voor een dubbele voorsprong. Youri Tielemans met de vrije trap en Wout Faes kopte binnen.

Pablo Fornals maakte in het slot nog de aansluitingstreffer. Zo bleef het voor Leicester bibberen, maar uiteindelijk hielden ze de zege thuis: 2-1. Ze hadden hun deel voor operatie redding gedaan.

Het andere deel was een misstap van Everton thuis tegen Bournemouth. Als zij punten lieten liggen, bleef Leicester sowieso in de Premier League. In de 1e helft werd er niet gescoord, maar in de 2e helft zorgde Abdoulaye Doucouré voor de voorsprong van Everton. Daar bleef het ook bij en bleef Amadou Onana met Everton in de Premier League.

Zo zakte Leicester 7 jaar na zijn titel uit de Premier League. Tielemans, Faes, Timothy Castagne die gewisseld werd, en Dennis Praet die op de bank bleef, konden de degradatie niet meer voorkomen. Ook Leeds zakte uit de Premier League. Het doek over Southampton was al een tijdje gevallen.

Op de slotspeeldag van de Premier League was er ook nog een hoofdrol voor Leandro Trossard bij Arsenal. Arsenal won thuis met 5-0 van Wolverhampton. Trossard gaf de assist bij de 3-0 en de 4-0.