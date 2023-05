🎥 Ongelooflijk! Dit is de reactie van de fans van Borussia Dortmund na dramatische laatste match, coach zelfs in tranen

'Die Gelbe Wand' is een begrip in voetbalmiddens. Dortmund kan rekenen op een hondstrouwe aanhang. Terwijl er bij andere teams waarschijnlijk wel een andere reactie zou zijn, kwamen de supporters van de Duitse topploeg met steun voor coach en spelers.

"We zullen altijd Borussen zijn, er is geen andere club voor ons...", klonk het in het stadion. Ook coach Edin Terzic werd toegezongen en dat bewoog hem tot tranen.

Borussia Dortmund fan-turned-head coach Edin Terzic in tears as the Südtribüne chants his name after losing the title.



The chant afterwards: “If you win and stand top, or if you lose and stand at the bottom, we’ll still sing: Borussia, BVB!”



