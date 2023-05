"Onbeschoft", "Totaal gebrek aan respect"... Bayern München krijgt er zwaar van langs na behalen titel in slotsecondes

Je kan het niet verzinnen, zeker niet van een club als Bayern München. Luttele minuten na het behalen van de titel stuurde der Rekordmeister een persbericht uit dat bestuurders Oliver Kahn en Hasan Salihamidzic, twee clublegendes, ontslagen waren.

Het was al langer aan de gang, maar om dat nu juist op dat moment aan te kondigen, getuigt van weinig respect. De analisten waren dan ook vernietigend. "Het past wel bij dit seizoen: in plaats van dat we feestvieren, hebben we het volgende politieke thema", zei de zichtbaar geïrriteerde Thomas Tuchel bij Sky.

Sky-analyticus Dietmar Hamann noemde de timing van het ontslag van Kahn en Salihamidzic 'onovertroffen qua gebrek aan respect'. "Ik weet niet waar dit vandaan komt, er was waarschijnlijk een buitengewone vergadering van het bestuur waar dit is besloten. Ik heb er totaal geen begrip voo. Bayern moet echt oppassen, wat ze nu doen is Bayern-onwaardig. Om dit vandaag aan te kondigen, is gewoon onbeschoft."