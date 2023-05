Club Brugge wil jong Italiaans talent strikken

Het was een seizoen in mineur voor Club Brugge dus gaan ze op zoek naar vers bloed. Dit hebben ze mogelijk gevonden in Italië.

Volgens het Italiaanse Inter Live wil Club Brugge zich versterken met één van de spelers van Inter Milaan. Dit namelijk met de 20- jarige Mattia Zanotti. De jeugdspeler van Inter is een rechtsback en kwam dit seizoen tweemaal in actie voor de A-ploeg van Inter. Zanotti is Italiaans belofteninternational en is opgeroepen voor de U20 van Italië die eind mei spelen om het wereldkampioenschap voor beloften. Volgens Transfermarkt.com heeft de verdediger een marktwaarde van €350.000.