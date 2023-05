🎥 Ex-speler Genk, Club Brugge en Standard irriteert zijn coach met verklappen geheim

Op het veld is Anthony Limbombé zeker niet slecht bezig in de Nederlandse tweede klasse, maar naast het veld is hij zijn boekje een beetje te buiten gegaan.

Anthony Limbombé is ondertussen 28 jaar en de ex-speler van onder meer Club Brugge, Genk en Standard heeft een knap seizoen achter de rug. Bij Almere Citye zorgde hij voor 7 goals en evenveel assists in 35 wedstrijden. Naast het veld heeft hij nu wel een foutje gemaakt. Anthony Limbombe kan niet liegen en verklapt daarmee iets dat Alex Pastoor absoluut niet wil prijsgeven😂 May 29, 2023 De laatste paar weken was Limbombé geregeld basisspeler, voor de wedstrijd tegen VVV Venlo heeft hij nu een pittig detail weten te verklappen; "Ja, ik start in de basis. Ik weet het", aldus Limbombé. Iets wat zijn coach Alex Pastoor liever nog niet in de openbaarheid had. Het leverde interessante beelden op.