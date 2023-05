Coach van degradant reageert: "Als er geen verwachting is, is er ook geen teleurstelling"

Vorige week werd het officieel gemaakt, maar het was al enkele weken duidelijk. Een volgende coach stopte bij zijn ploeg.

Jean-Sébastien Legros begon het sezioen als T2 van José Jeunechamps, maar eind oktober nam hij over als T1 bij de Luikenaars.

Uiteindelijk kon hij de redding ook niet verwezenlijken en Legros had al aangegeven dat hij bij een degradatie zijn ontslag zou aanbieden.

Bijleren

Dat is ook gebeurd en de club heeft het ontslag ondertussen ook officieel weten te bevestigen. "Het was een mooi avontuur om 1A te ontdekken en een degradatiestrijd te leveren. We hebben snel veel bijgeleerd", aldus Legros bij Walfoot.

© photonews

"Ik ben niet teleurgesteld. Ik ken de beleidsmensen niet en vice versa. Als er geen verwachting is, dan is er ook geen teleurstelling."

"Ik heb niets gehoord vanuit Metz, zelfs geen debriefing. We hebben er het maximale uitgehaald wat erin zat gezien de middelen en de werkomstandigheden."