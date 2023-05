Komt Club Brugge in het rijtje van Chelsea, Manchester United en Inter terecht? Verhaeghe schakelt alvast de grote kanonnen in om blauw-zwart te verkopen

Club Brugge staat te koop. Bart Verhaeghe wil zijn aandelen van blauw-zwart verkopen om de continuïteit te garanderen. En de voorzitter schakelt meteen de grote kanonnen in.

Eerst en vooral dit: het is wel degelijk de bedoeling dat Bart Verhaeghe zijn volledige aandelenpakket (iets meer dan zeventig procent, nvdr.) verkoopt. Op die manier komt Club Brugge binnenkort in andere handen.

Om de verkoop in goede banen te leiden schakelt de voorzitter ook meteen de grote kanonnen in. Raine Group is ingeschakeld om een goede overnemer te zoeken. De Amerikaanse bankier is een héél grote speler op de financiële markt.

Snelle afhandeling?

Het is een teken aan de wand dat het ook voor Verhaeghe snel mag gaan. Raine Group handelde in het verleden de overname van Chelsea FC al af. Momenteel zoekt de financiële instelling ook naar een overnemer voor Manchester United en Internazionale FC.