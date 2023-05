'Niet alleen het lange wachten op een nieuw stadion, maar ook financiële zorgen doen Bart Verhaeghe Club Brugge verkopen'

Club Brugge staat te koop. Bart Verhaeghe wil de toekomst van blauw-zwart garanderen door externe investeerders de kans te geven om de West-Vlamingen te laten groeien. Al is vooral het stadiondossier een doorn in het oog van de voorzitter. Al gaat het niét enkel en alleen om de aanslepende procedure

Het is nu eenmaal een oud Belgisch zeer voor iedere Belgische voetbalclub met bouwplannen. Na de ellenlange administratie en aanvraagprocedures volgt zo goed als altijd een gevecht tegen beroepsprocedures. Enkele jaren later staat zo'n stadion er vaak nog niet en worden de bouwplannen verticaal geklasseerd.

Ook Bart Verhaeghe is het gevecht tegen de bierkaai beu. Maar niet alleen het constante uitstel is een doorn in het oog van de voorzitter. Ook het kostenplaatje van de nieuwe voetbaltempel doet de blauw-zwarte bestuurskamer - lees: er is meer geld nodig - huiveren.

De oorspronkelijke bouwkost van het project werd voor de coronacrisis geschat op zo'n honderd miljoen euro. Ondertussen is alles gestegen in prijs en mag er ruim vijftig procent bij dat kostenplaatje geteld worden. Ook dat zorgt ervoor dat de bestuurskamer van Club Brugge is gaan nadenken.

Kostenplaatje

Belangrijk om weten: het stadiondossier staat niét on hold. Ook Verhaeghe zal tot zijn laatste dag als voorzitter - het is niét gezegd dat hij bij een overname zal aftreden - vechten voor de tempel die naast het huidige Jan Breydelstadion moet verrijzen. Maar daarvoor is vers geld méér dan welkom.