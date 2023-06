Bij de Rode Duivels of naar het EK voor beloften: de bondscoach geeft Roméo Lavia goede raad

Roméo Lavia moet een moeilijke keuze maken. Ofwel kiest hij voor de Rode Duivels en zit hij op de bank kwalificatiewedstrijden. Ofwel gaat hij mee met de beloften naar EK.

Jacky Mathijssen zal eerstdaags zijn selectie voor het EK voor beloften in Georgië en Roemenië bekendmaken. Of dat met Roméo Lavia zal zijn is maar de vraag. Afgelopen seizoen maakte hij in zijn 1e profjaar meteen veel indruk in de Premier League en daardoor werd hij in maart ook opgeroepen door Domenico Tedesco.

Volgens Het Nieuwsblad had Tedesco onlangs een gesprek met Lavia. Daarin probeerde de bondscoach de jonge Belg duidelijk te maken dat het beter is om naar het EK te gaan. Volgens de bondscoach is zo'n EK nuttiger dan 2 wedstrijden tegen haalbare tegenstanders (Oostenrijk en Estland) bij de grote jongens op de bank te zitten. Lavia zou zelf de keuze moeten maken.

Op het EK voor beloften kunnen de Jonge Duivels zich voor de Olympische Spelen in Parijs kwalificeren. Daarvoor moeten ze op het EK-podium eindigen. In de groepsfase zit België in een groep met Nederland, Portugal en Georgië. Ook Charles De Ketelaere en Zeno Debast werden al in de voorselectie opgenomen.