Contact tussen Kustboys en voormalig coach: "Verkennende meeting"

Een concreet voorstel ligt nog niet op tafel, maar KV Oostende en Yves Vanderhaeghe zouden in 'verkennend gesprek' zijn over een mogelijke terugkeer van de ex-coach.

Dat meldt Het Nieuwsblad. Vanderhaeghe (53) was al tweemaal coach bij de kustploeg, en zou dus voor een derde ambtstermijn kunnen gaan als trainer van KVO.

Ondanks het feit dat er nog niets concreet op tafel ligt, is er wederzijdse interesse en groeien de partijen naar elkaar toe. Vandaag waren er alleszins gesprekken in Oostende tussen Vanderhaeghe en mensen van de club, die gingen over de ambities en sportieve werking van de club.

Of Vanderhaeghe ook effectief toehapt, is nog onzeker. Eerst moet Oostende nog het een en ander uitklaren op bestuursniveau. Zo heeft de club nog geen overnemer gevonden, en zijn er nog geen garanties over de werkingsmiddelen en de kern voor volgend seizoen.