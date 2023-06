"Verbijsterd": Thierry Dailly reageert krachtig op de "leugens" van John Textor

Na zijn ontslag heeft Thierry Dailly voor het eerst gereageerd. De voormalige voorzitter nam voor RWDM-eigenaar John Textor geen blad voor de mond.

"Mijn reactie? Ik ben verbijsterd," zei Thierry Dailly bij La Dernière Heure vanuit zijn vakantiebasis in Spanje. "Ik ben verbijsterd om dit soort enorme onwaarheden te lezen, die ik voor 100% ontken. Om het werk dat Julien Gorius en ik door de jaren heen hebben gedaan, in een persbericht van 10 pagina's te vernietigen, is verbijsterend."

"Het is het toppunt van John Textors karakter", ging Dailly verder. "Als je het persbericht leest, besef je dat het allemaal om egocentrisme draait. Hij wil alle eer krijgen. Maar RWDM is niet één persoon: het is een heel team en met name een staf die het hele seizoen veel druk en bedreigingen van Textor heeft gekregen. Het ging heel ver."

"Hij schopte me eruit tijdens een bestuursvergadering, terwijl het niet op de agenda stond. Hij ontsloeg me in een videoconferentie, zonder het minste respect voor iemand die zijn hele leven voor de club heeft gegeven. Het verpletterde me, maar toen hij wakker werd en de duizenden berichten uit de voetbalwereld zag, die overigens van veel respect getuigden, gaf hij ons een reactie vol amateurisme en leugens die ik volledig ontken", aldus Dailly.

Dailly wordt door Textor beschuldigd van talrijke beschuldigingen, maar ontkent die categorisch: "Ik had een inzinking en brak mijn deur. Dat geef ik toe, maar die dag kreeg ik zeer ernstige informatie. Gezien de ernst ervan zal ik daar de komende dagen nog op terugkomen."

Ook ontkende Dailly dat hij geld zou verduisterd hebben. "Ik ontken alles voor 300% en bekijk de zaak momenteel met professionals, want dit zijn zeer ernstige beschuldigingen. Niemand gelooft ze. In een paar weken tijd kwam er iemand bij de club en werd ik de man waarop ze schieten."

"Er is een gezegde: 'Als je je hond wil verdrinken, zeg je dat hij hondsdolheid heeft'. Dat is exact wat er nu gebeurt. Hij wou van me af en om iedereen te overtuigen, besloot hij me te besmeuren. Ik had nog nooit zoiets gezien. Het is gewoon uniek", besloot Dailly.