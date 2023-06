Muslic houdt emotioneel betoog en denkt al aan volgend seizoen: "We hadden Gent tot het einde kunnen uitdagen"

Het maakt veel emoties in Miron Muslic los, de weg die hij samen met zijn team aflegde. Enkel Gent bleef Cercle Brugge voor in de Europe play-offs.

Dat stond al vast na de vorige speeldag. Tegen Westerlo werden spelers gehuldigd, kwam er nog een overwinning bij en werd achteraf uitgebreid nagenoten met de fans. "Ik denk dat we verdienen om zo te eindigen. Het was een speciaal, een enorm goed seizoen. Alle respect voor deze spelers en stafleden", vertelde Muslic bij Eleven.

Grote verwezenlijking

Het deed duidelijk wel wat met de Oostenrijker. "Ik ben bijna sprakeloos, ik zit vol emoties. Mijn hart is ook een beetje triest, want we gaan heel veel spelers kwijtspelen. Het is een grote verwezenlijking wat we met deze jonge groep en onze duidelijke manier van spelen bereikt hebben."

Sterke play-offs werden nog de kers op de taart. "Enkel jammer van de rode kaart in onze tweede thuiswedstrijd. We hadden Gent anders tot het einde kunnen uitdagen. Maar er is niets om ons voor te schamen, we kunnen heel trots zijn."

Filosofie behouden

Blijft wel een feit wat Muslic ook zelf aanhaalde: Cercle Brugge zal er volgend seizoen heel anders uitzien. Het wordt moeilijk om opnieuw hetzelfde te brengen of zelfs beter te doen. "Dat is altijd een uitdaging. Er zal sprake zijn van veel nieuwe gezichten, maar onze intensiteit en filosofie gaan we niet veranderen."