Hazard verlaat Madrid met goed gevulde bankrekening: dit hallucinante bedrag verdiende hij per minuut

Eden Hazard wou zijn laatste seizoen in Madrid eigenlijk uitdoen. Niet verwonderlijk, want hij verdiende er nog altijd heel goed. In vier seizoenen tijd spekte hij er zijn bankrekening zonder er veel te moeten doen.

Dat klinkt wat onrespectvol, maar het is wel de realiteit. Hazard verdiende zo'n 15 miljoen euro netto per jaar en speelde in die vier seizoenen amper 3.736 minuten. Omgerekend is dat 16.000 euro per gespeelde minuut. Het is de duurste mislukte transfer van Real in zijn geschiedenis.

Sinds zijn enkeloperatie - u weet wel: die overtreding van Meunier - kwam het nooit meer goed met Hazard, die net na het WK 2018 zijn overstap maakte naar Real Madrid. Op dat moment was hij één van de beste voetballers ter wereld, maar daarna was hij nog een schim van zichzelf.

Carlo Ancelotti stelde hem amper nog op en sprak ook bijna niet meer met hem. Hazard verkommerde op de bank, maar zelfs daar was voor hem geen plaats meer naar volgend seizoen toe.