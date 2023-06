Philippe Clement komt meteen na het seizoen met duidelijk nieuws over zijn toekomst

De laatste speeldag werd nog maar eens een nederlaag voor Monaco. Toulouse was met 1-2 te sterk. Daarmee eindigde Monaco zesde en werd het een heel teleurstellend seizoen. Weeral geen Champions League ...

"Het is een mislukking voor ons. Maar ik vertelde de spelers dat we de kwalificatie voor deze wedstrijd niet hadden verloren", was Philippe Clement na de laatste nederlaag al duidelijk bij L'Equipe.

Volgens de oefenmeester van AS Monaco lag de beslissing bij het bestuur. De coach had nog een contract voor een seizoen.

"Ik ben niet iemand die verantwoordelijkheid uit de weg gaat. Ik kijk altijd in de spiegel om mezelf te verbeteren en de juiste conclusies te trekken. Voor nu is het moeilijk. Ik ben moe", aldus nog Clement.

Een dag later is er al duidelijkheid. Monaco smijt Clement meteen op straat. Na een erg sterk seizoensbegin komt er zo snel een einde aan zijn avontuur bij de Monegasken.

Merci à tous.❤️ pic.twitter.com/Ock8adnYLB Philippe Clement (@philippe_clemnt) June 4, 2023

Clement heeft het nieuws zelf wereldkundig gemaakt. "Het is met een zwaar hart dat ik mijn einde van de samenwerking met Monaco aankondig."

"Het was een hele eer om coach te zijn van deze club. Ik ben heel fier op de ontwikkeling die ik heb kunnen geven aan de ploeg."