Beide partijen gelukkig: Zoveel miljoen houden Real Madrid en Eden Hazard over aan deal

Geen Eden Hazard meer volgend seizoen bij Real Madrid. De ex-Rode Duivel en de Koninklijke hebben een deal gesloten om zijn contract dat tot midden 2024 liep vroegtijdig te beëindigen.

Aan de deal doen beide partijen profijt, zo schrijft Fabrizio Romano. Eden Hazard zou voor de gouden handdruk nog 20 miljoen euro krijgen.

Maar ook de club doet een goede zaak door een overeenkomst te sluiten met Hazard. Real Madrid doet aan de andere kant een besparing van 7 miljoen euro. Normaal verdient Hazard op maandbasis 2,25 miljoen euro bruto, goed voor een bedrag van 27 miljoen euro op jaarbasis.

Real Madrid will save almost €7m after terminating Eden Hazard’s contract on mutual agreement. ⚪️ #RealMadrid



Hazard has given up part of the salary he was due to earn. pic.twitter.com/2CrNaBcjby