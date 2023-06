Heeft Belg minuten verdiend tijdens ruzie in Europa Leagu-finale? Mourinho beloont hem met basisplaats

Bij José Mourinho moet je jezelf bewijzen, op en naast het veld. En dat is exact wat Mile Svilar afgelopen woensdag gedaan heeft. De reservedoelman van AS Roma kreeg er een beloning voor van The Special One.

Svilar heeft een heel seizoen op de bank gezeten bij AS Roma, maar tijdens de voorbije vier competitiematchen kreeg hij drie keer een basisplaats van José Mourinho. Ook in de cruciale laatste wedstrijd van het seizoen, want daarin moest gewonnen worden om Juventus af te houden.

De twee ploegen waren immers in een strijd om de zesde plaats, de laatste plek die rechtstreeks toegang geeft tot de Europa League. Velen hadden verwacht dat Rui Patricio in doel zou staan, maar Svilar kreeg toch een basisplek.

Naar verluidt heeft dat te maken met hoe hij zich gedroeg tijdens de Europa League-finale toen Mourinho door het lint ging en naar de refs en de bank van de tegenstander stormde. Svilar was er als de kippen bij om zijn coach te beschermen en tegen te houden. Dat werd geapprecieerd door Mourinho. Daarbij komt ook dat hij altijd in zijn talent geloofd heeft. AS Roma won zijn laatste match met 2-1 van Spezia en werd zesde.