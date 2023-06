Op een halfuur tijd: ambitieuze 1B-club kondigt vertrek van sportief directeur aan én zijn opvolger

SK Beveren heeft maandagnamiddag het vertrek van Jordi Condom als sportief directeur aangekondigd. Een halfuurtje later maakten ze zijn opvolger al bekend: Tom Van den Abbeele.

Beveren greep dit seizoen nipt naast de promotie en zag RWDM de titel pakken. Tom Van den Abbeele moet een kern samenstellen die volgend seizoen wel de promotie kan afdwingen met de ambitieuze tweedeklasser.

De Belg was in zijn carrière reeds aan de slag bij enkele grote teams in binnen- en buitenland. Zowel bij KAA Gent als bij Club Brugge stond hij aan het hoofd van de jeugdscouting.

In het buitenland was hij actief als (jeugd-) scout voor onder meer Chelsea en Norwich. Van den Abbeele schopte het later tot sportief directeur bij NAC Breda en Virton.

"In de voorafgaande gesprekken werd duidelijk dat Toms kennis van de Belgische markt, de internationale markt en zijn interesse in data en niet-traditionele manieren om de dagelijkse werking te verbeteren, hem tot een geweldige aanvulling op onze club en het Global Football Holdings-netwerk maakt", klinkt het bij Beveren.