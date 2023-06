'Liverpool heeft toptransfer beet en haalt absolute sterkhouder naar Anfield Road'

Liverpool FC wil volgend seizoen opnieuw meestrijden om de prijzen. De eerste aanwinst van deze zomer is zo goed als binnen. Alexis Mac Allister komt de rangen versterken.

De Engelse kranten weten dat Liverpool FC de opstapclausule in het contract van Alexis Mac Allister heeft opgehoest. The Reds storten veertig miljoen euro op de bankrekening van Brighton & Hove Albion. De transfer zal eerstdaags wereldkundig worden gemaakt.

Het moet gezegd: dat bedrag is een prikje voor de 24-jarige middenvelder. Mac Allister was de voorbije maanden niet alleen een sterkhouder bij The Eagles, maar eveneens een sleutelpion in het Argentijnse elftal dat zich in Qatar tot wereldkampioen heeft gekroond.