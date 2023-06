Geen definitieve overname: Standard neemt afscheid van deze middenvelder

Standard kende een degelijk seizoen. Het wist zich te plaatsen voor de Europe Play-Offs, waarin het uiteindelijk geen kans maakte. Een van de spelers die de laatste weken steeds meer boven water kwam, verlaat zoals verwacht het schip.

Want in het huurcontract van Filippo Melegoni stond geen aankoopoptie. Standard zal ook geen poging wagen om de Italiaan definitief over te nemen. De defensieve middenvelder keert dus zoals verwacht terug naar Genoa FC.

"Bedankt aan de club, de fans en het team. Het was een goed seizoen en ik ben er zeker van dat Standard binnenkort weer aan de top zal staan", heeft de 24-jarige middenvelder mooie woorden over voor de Luikse club.

In totaal kwam Melegoni 27 keer in actie voor de Rouches, waarvan 14 keer als basisspeler. De laatste weken stond de Italiaan steeds vaker in het basiselftal van voormalig coach Ronny Deila.