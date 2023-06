OFFICIEEL Gebuisde trainer uit Jupiler Pro League heeft nieuwe job beet

Het Nederlandse Fortuna Sittard heeft Danny Buijs aangesteld als nieuwe trainer. Hij was vorig seizoen nog aan de slag bij KV Mechelen.

Buijs was van 2018 tot 2022 aan de slag bij FC Groningen. Hij verving afgelopen zomer Wouter Vrancken toen die van KV Mechelen naar KRC Genk vertrok. Na 12 wedstrijden werd hij in oktober al ontslagen en vervangen door Steven Defour.

Nu gaat de Nederlander opnieuw in eigen land aan de slag. Hij wordt de nieuwe trainer van Fortuna Sittard. Daar volgt hij Spanjaard Julio Velázquez. Hij ondertekende een contract voor twee seizoenen.

“Ik kijk er enorm naar uit om aan deze klus te beginnen”, zei Buijs op de clubwebsite. “Ik heb een aantal enorm fijne gesprekken gehad. Daar heb ik een goed gevoel aan overgehouden. Wij moeten er met z'n allen elke dag alles aan doen om deze club op een goede manier te vertegenwoordigen. Dat moet de norm zijn. Mij staat bij dat het in Sittard altijd lastig voetballen was, vooral als het publiek erachter ging staan. Dat moeten we ook komend seizoen weer realiseren.”