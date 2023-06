📷 OFFICIEEL Union SG haalt jeugdproduct van KAA Gent terug naar België

Union SG versterkt zich met Elton Kabangu. De 25-jarige aanvaller komt over van het Nederlandse Willem II.

Elton Kabangu trok via de jeugdopleiding van AA Gent naar Nederland. Bij FC Eindhoven zette hij zijn eerste stappen in het professionele voetbal. Echt doorbreken deed hij dan bij Willem II, dat hem in de zomer van 2019 overnam.

Na een aanpassingsperiode kwam Kabangu in zijn tweede seizoen in de Eredivisie amper in actie wegens een gevaarlijke coronabesmetting. Maar de aanvaller knokte zich terug in het seizoen daarop.

Willem II degradeerde, Kabangu bleef en was het afgelopen seizoen één van de meest beslissende spelers (13 goals, 6 assists). Willem II en Kabangu schopten het tot de promotie play-offs, maar verloren daarin van VVV-Venlo.

Hij komt transfervrij over en tekent in het Marienstadion tot 2026.