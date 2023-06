Erling Haaland reageert op de kritiek: "Wat deed jij op je 22e?"

Erling Haaland is een prijs rijker. Zaterdagavond won hij de Champions League met Manchester City na een slaapverwekkende finale.

Het is een heel zot seizoen geweest voor Erling Haaland. Over alle competities heen scoorde hij 52 goals in 53 wedstrijden, waanzin.

Maar in de finale? Neen, in de finale kon hij nooit zijn stempel echt drukken. Heel de wedstrijd was hij afwezig, het uitvallen van Kevin De Bruyne was ook een slok op de borrel.

© photonews

De Noorse aanvaller maalde er achteraf niet echt om, want prijzen pakken als ploeg is nu eenmaal het belangrijkste. En dus reageerde hij duidelijk.

22 jaar

"Vergeet niet dat ik nog maar 22 jaar ben. Wat deed jij op je 22e?", vroeg hij luidop aan het journaille na de finale.

"In mijn zotste dromen had ik dit nooit durven denken. Het toont alleen maar aan dat het mogelijk is voor een jongen uit een klein dorpje in Noorwegen. Dit moet hoop geven aan de mensen uit mijn land, het is ongelooflijk."

"Don't forget I am 22, think back when all of you were 22..."Erling Haaland tells us there's still room for improvement.🤖And @MicahRichards finally gets his hands on a #UCL medal! 🥇 pic.twitter.com/uRVRt2elDM — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) June 10, 2023